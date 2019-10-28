Синоптики попереджають про різке похолодання

Погода в Україні цього тижня буде прохолодною, очікуються дощі та заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначають синоптики, найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода, зумовлена надходженням на територію України холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

У наступні три доби подекуди пройдуть невеликі дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

Вночі температура повітря становитиме від 0 до -6 градусів, а вдень - прогріється до +2 +7. На Закарпатті та у південно-східній частині країни вночі очікується +3 +8,а вдень +7 +12 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні 29 жовтня погіршиться, очікується похолодання до +7 +13. Завтра протягом дня очікується +7 +13 градусів, на південному сході +12 +15, у Криму до +17 градусів.

Крім того, у Києві 29 жовтня істотні опади не передбачаються. Температура повітря протягом дня не вище +10 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптиків, 28 жовтня на заході України очікуються дощі, температура повітря опуститься до +11+13. На сході і в центрі теж прохолодно, але без дощів. У південних областях останні теплі дні, вдень +15+17.