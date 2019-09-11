Синоптики попереджають про різке похолодання на вихідні

Погода в Україні до кінця тижня погіршиться, а на вихідні, 14-15 вересня, очікується різке похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у середу, 12 вересня, по всій Україні сонячно. У західних областях температура очікується +24+28, вночі очікується +10+12. У північних областях температура повітря вдень +26+28, вночі очікується +11+12. На сході буде +25+28, вночі +9+11. На півдні +25+29 вдень, вночі +12+17. У центрі України температура повітря може сягнути +26+28 вдень, а вночі +10+12.

Фото: погода на 12 вересня

У четвер, 13 вересня, у західних областях температура очікується +21+28, вночі очікується +10+13. У північних областях температура повітря вдень +25+28, вночі очікується +10+12. На сході буде +25+27, вночі +9+13. На півдні +25+30 вдень, вночі +12+17. У центрі України температура повітря може сягнути +26+28 вдень, а вночі +10+13.

Фото: погода на 13 вересня

У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей. У західних областях температура очікується +17+23, вночі очікується +11+15. У північних областях температура повітря вдень +19+21, вночі очікується +11+13. На сході буде +21+26, вночі +11+15. На півдні +24+27 вдень, вночі +13+17. У центрі України температура повітря може сягнути +19+24 вдень, а вночі +12+15.

Фото: погода на 14 вересня

У неділю, 15 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та сходу. У західних областях температура очікується +15+18, вночі очікується +7+10. У північних областях температура повітря вдень +15+17, вночі очікується +7+9. На сході буде +17+21, вночі +10+13. На півдні +20+22 вдень, вночі +11+16. У центрі України температура повітря може сягнути +15+19 вдень, а вночі +8+13.

Фото: погода на 15 вересня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські синоптики дали прогноз на початок тижня. В період з 9 по 12 вересня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів, однак ближче до кінця тижня почне знижуватися. Опадів на початку тижня не прогнозується.