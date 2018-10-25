Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +11

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується дощ, температура вдень до +7

Погода на сьогодні: 25 жовтня 2018 на всій території України очікуються дощі, температура повітря прогріється від +4 до +11. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України очікуються дощі, температура повітря вдень від +5 до +8. Вночі в західних областях - від +1 до +4.

На півночі дощі, температура вдень від +4 до +7, вночі від +1 до +4. У центрі також очікуються опади, вдень від +6 до +8, вночі від +2 до +4.

У східних регіонах також пройдуть дощі, денна температура становитиме від +6 до +9, вночі від +3 до +5.

На півдні невеликий дощ, вдень від +9 до +11, вночі від +4 до +6. У Криму синоптики також прогнозують дощі, вдень до +11, вночі - до +8.

Фото: прогноз на 25 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 жовтня, дощі, вдень від +5 до +7, вночі від +2 до +4. Вітер західний, 7-12 м/сек.