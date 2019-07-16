Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні

Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку на більшості території України на 16-18 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у період з 16 по 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало про прогноз погоди на сьогодні і найближчі дні. За інформацією синоптика Наталки Діденко, 17 липня очікується дощ та прохолодна погода, а вже з 19 липня до України повернеться спека.

Прогноз погоди на 17 липня

"Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra (як не Касандра, так Хандра)) вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі і локальні грози", - написала Діденко.

У столиці України сьогодні очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень +21 +23, вночі +12 +14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода у Києві 17 липня

Нагадаємо, синоптики попереджають, що сьогодні в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.