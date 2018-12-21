Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 21 грудня 2018 на території України переважно сніг, місцями з дощем, на півдні країни без опадів, температура повітря вдень від -2 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході сніг, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -7. У північних областях теж невеликий сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -7. В центрі вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -5.

На сході вдень від -2 до +1, вночі від -1 до -5. На півдні без опадів, температура вдень від 0 до +3, вночі від 0 до -3. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Фото: погода на 21 грудня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 21 грудня невеликий сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5. Вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області