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Синоптики попереджають про пориви вітру у Києві

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 11:00
Синоптики попереджають про пориви вітру у Києві
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

У столиці оголошено I рівень небезпечності

У Києві протягом вівторка, 21 травня, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається що пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с - це перший рівень небезпечності (жовтий). Така ситуація у місті збережеться до кінця дня.

У зв'язку з цим столичні рятувальники радять мешканцям міста щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.

На вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, особливо тополь. Також не варто паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях: Львівській (83), Тернопільській (23), Івано-Франківській (20), Чернівецькій (12) та Житомирській (8).

Крім того, на Прикарпаті у зв'язку із підтопленнями, що стали наслідком сильних дощів, від газопостачання відключено два населених пункти. Загалом без газопостачання залишаються близько тисячі абонентів. 

Додамо, сьогодні в Україні очікуються дощі, грози і похолодання на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

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Новини України ветерГідрометцентр
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