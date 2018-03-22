Можливе підтоплення понижених незаселених ділянок м. Вилкове

Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України завтра, 23 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 23 березня на р. Дунай біля м. Вилкове, внаслідок впливу нагінного вітру, очікується рівень води 150-160 см, при досягненні і перевищені відмітки 155 см, можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста. На 8 годину 22 березня рівень води р. Дунай біля м. Вилкове дорівнює 140 см над нулем поста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією українських синоптиків, 22 березня в Україні без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Криму сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів морозу, в західних областях 10-15 градусів морозу; вдень в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Криму вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла.