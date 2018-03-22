Возможно подтопление пониженных незаселенных участков г. Вилково

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины завтра, 23 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 23 марта в р. Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города. На 8 часов 22 марта уровень воды р. Дунай возле г. Вилково равен 140 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации украинских синоптиков, 22 марта в Украине без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, в западных областях 10-15 градусов мороза; днем в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла.