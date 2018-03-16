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Синоптики попереджають про підйоми рівнів води у водоймах України

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 09:39
Фото: підняття рівня річок (zk.dsns.gov.uа)
Фото: підняття рівня річок (zk.dsns.gov.uа)

Місцями можливий вихід води на заплаву та подальше її затоплення

Синоптики попереджають про підйоми рівнів води у притоках Прип'яті 16 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, 16 березня на притоках Прип'яті, в межах Житомирської області, очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з виходом води на заплави з подальшим їх затоплення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека. Можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин. Частково несприятливі умови.

При цьому у горах Львівської та Івано-Франківської областей помірний рівень сніголавинної небезпеки.

13 березня в Івано-Франківській області зі східного схилу гори Брецкул зійшла лавина.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: уровень, Припять, синоптики
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