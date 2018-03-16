Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в водоемах Украины

Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в притоках Припяти 16 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 16 марта на притоках Припяти, в пределах Житомирской области, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением", - говорится в сообщении.

Напомним, в горах Закарпатской области сегодня, 16 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Возможен сход отдельных природных средних и больших лавин. Частично неблагоприятные условия.

При этом в горах Львовской и Ивано-Франковской областей умеренный уровень снеголавинной опасности.

Напомним, 13 марта в Ивано-Франковской области с восточного склона горы Брецкул сошла лавина.