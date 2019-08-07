Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов

Погода в Україні 7 серпня погіршиться в західних областях та Закарпатській області, очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики попереджають, що сьогодні вночі в Закарпатській області, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. Так, на сході та в центрі України сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На півдні країни сьогодні теж тепло, температура повітря вдень досягне +28+30. Натомість, у західних областях сьогодні дощі та грози.

Синоптик Наталка Діденко писала, що 7 серпня погода покращиться по всій території країни, температура повітря підвищиться до +30. У Києві сьогодні очікується +26+28 градусів і також можливо буде дощ і гроза.

Нагадаємо, 6-8 серпня у північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.