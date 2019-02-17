Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

В горах Івано-Франківської області очікується значне сніголавинна небезпека

В Карпатах сегодня, 17 февраля, сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 17-18 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Напомним, спасатели нашли трех туристов из Одессы, которые заблудились в Карпатах. Все трое приехали покататься на лыжах. В медицинской помощи спасенные туристы не нуждались. Для поисковых работ были привлечены спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы.

На прошлой неделе в Карпатах сошли две лавины. Лавины сошли в ночь на 6 февраля с восточного склона горы Брецкул, в результате инцидента ущерба нет.

20 января вблизи горы Парашка (Львовская область) спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли двух заблудившихся туристов, один из которых погиб.

Добавим, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.