Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У Карпатах очікується відлига та сніг

В Карпатах сегодня, 11 февраля, сохранится значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области, а также в результате снегопадов и метели в горах Львовской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели нашли трех туристов из Одессы, которые заблудились в Карпатах. Все трое приехали покататься на лыжах. В медицинской помощи спасенные туристы не нуждались.

На прошлой неделе в Карпатах сошли две лавины. Лавины сошли в ночь на 6 февраля с восточного склона горы Брецкул, в результате инцидента ущерба нет.

Отметим, по прогнозам синоптиков, 11 февраля в западных регионах Украины ожидается небольшой дождь, в остальных областях сухо и малооблачно, температура воздуха днем местами поднимется до +8. В Киеве сегодня без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3, ветер южный, 7-12 м/с.