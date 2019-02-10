ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах врятували трьох туристів із Одеси

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 17:03
У Карпатах врятували трьох туристів із Одеси
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Лижників знайшли вчора ввечері

Рятувальники знайшли трьох туристів з Одеси, які заблукали в Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, в Карпатах знайшли 2 жінок 1974 року народження та чоловіка 1963 року р. Всі троє приїхали покататися в Карпати з Одеси.

"Для пошукових робіт були залучені рятувальники Славська пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби. 9 лютого о 19.30 знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Карпатах пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини і відшукала тіло загиблого туриста з Києва.

Раніше, 20 січня, поблизу гори Парашка (Львівська область) рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли двох заблукалих туристів, один з яких загинув.

В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека
Новини України лавинатуристыКарпатыДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся