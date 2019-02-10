У Карпатах врятували трьох туристів із Одеси

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Лижників знайшли вчора ввечері

Рятувальники знайшли трьох туристів з Одеси, які заблукали в Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, в Карпатах знайшли 2 жінок 1974 року народження та чоловіка 1963 року р. Всі троє приїхали покататися в Карпати з Одеси.

"Для пошукових робіт були залучені рятувальники Славська пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби. 9 лютого о 19.30 знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Карпатах пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини і відшукала тіло загиблого туриста з Києва.

Раніше, 20 січня, поблизу гори Парашка (Львівська область) рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли двох заблукалих туристів, один з яких загинув.