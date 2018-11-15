Погода на сьогодні: в Україні сніг, температура від -1 до +7

Ілюстративне зображення (РБК-Україна)

У Києві до +1, мокрий сніг

Погода на сьогодні: 15 листопада 2018 на всій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях дощ, температура повітря вдень від +5 до +7, вночі від +2 до +4.

На півночі очікуються дощі з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1.

В центральній частині також дощ з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2.

На сході дощ з мокрим снігом, лише у Харкові без опадів, вдень від +0 до +2, вночі від -5 до -3. На півдні температура вдень від +1 до +3, вночі від +1 до +3.

У Криму сніг, вдень від +6 до +7, вночі від +2 до +4.

Фото: прогноз погоди на 14 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 листопада вдень і вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.