Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних та частково центральних областях сьогодні дощі та грози

Погода в Україні 8 серпня погіршилась у західних областях, на сході - мінлива хмарність, температура повітря досягне +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних, північних та частково центральних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень +27+30, вночі очікується +17+19. У східних областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +13+15.

На півдні України сьогодні теж без опадів, температура повітря вдень +29+31, вночі очікується +15+18. У Криму та Кримській області мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +17+19.