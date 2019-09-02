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Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 08:00
Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сухо та спека до +30

Погода в Україні 2 вересня буде хмарною та спекотною на більшості території, однак на заході очікуються грозові дощі, вдень температура повітря подекуди підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, понеділок буде переважно спекотним та сухим. У західних областях очікуються дощі з грозами. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +28...+32, вночі очікується від +16 до +19.

У Криму також буде переважно сонячна та суха погода. В день стовпчики термометрів коливатимуться від +28 до +30, вночі від +17 до +19.

Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, у столиці сьогодні очікується малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в від +28 до +30, вночі очікується від +15 до +17. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала спекотну літню погоду у понеділок, 2 вересня, на більшості території України. Зазначалося, що лише у західних областях можливі локальні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +32.

Наступного тижня температура в Україні опуститься до +9 В Україні завтра очікується спека до +32
Новини України Гідрометцентр
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