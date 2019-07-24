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Сьогодні в Україні похолодає

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні похолодає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західній та східній, північній та південній частинах країни сьогодні дощі

Погода в Україні: 24 липня дощі накриють всю територію країни, температура повітря опуститься до +28. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західній та східній, північній та південній частинах країни сьогодні дощі. У західних областях температура повітря вдень досягне +23+25, вночі очікується +13+15. У центрі країни температура повітря вдень теж +23+25, вночі очікується +14+16.

Синоптики зазначають, що на сході країни температура повітря досягне +24+26, вночі очікується +15+17. У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях температура повітря вдень досягне +26+29, а вночі очікується +16+18. У Криму та Кримській області також дощі. Температура повітря вдень досягне +26+29, а вночі очікується +17+19.

Сьогодні в Україні похолодає

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у Києві сьогодні також дощі та грози. Температура повітря вдень опуститься до +22+24, а вночі очікується +13+15.

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