Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні 12 липня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки у більшості областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані українського Гідрометцентра.

Як зазначається, сьогодні у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Полтавської, Луганської, Донецької,Запорізької, Миколаївської, Одеської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало про прогноз погоди на сьогодні. Як зазначається, дощі і грози по всій території країни, крім Запорізької області. Температура повітря вдень досягне +26. У Києві також обіцяють дощі, хоча ранок був сонячним. У Криму та Кримській області очікуються дощі та температура повітря +25.

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні вдень буде тепло у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

"На значній частині території центру, півдня та сходу - без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", - повідомила вона.