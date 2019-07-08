ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 09:39
В Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Через сильний вітер та дощ сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях

Через негоду в Україні сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, через сильний вітер та дощ сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська - 64, Закарпатська - 26, Сумська - 16, Тернопільська - 12, Житомирська - 8, Кіровоградська - 5, Дніпропетровська - 1.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Сьогодні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. 

РБК-Україна писало, що на вихідні в Україні були дощі. На заході та півночі країни були короткочасні дощі з грозами, а ввечері й у центральних регіонах. Разом з тим, в Україні утримувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.  У Сумській області та в Карпатах була найнижча температура повітря - від +20 до +24 градусів.

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні також будуть дощі. Зокрема, у центральній та східній частині країни.

Сьогодні в Україні очікуються грози, вдень до +29 Завтра в Україні очікується похолодання, місцями до +20
Новини України Гідрометцентробесточен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся