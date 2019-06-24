Південь України накриють грози та град

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На півдні України оголошено штормове попередження

Погода в Україні, у південних регіонах, сьогодні очікується з посиленням вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні, 24 червня, в другій половині дня, а також протягом доби 25 червня на півдні України очікується грози, місцями з градом та поривами вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптика Наталки Діденко, в Україні цього тижня очікується стрибки температури та коливання атмосферного тиску. Зокрема, на початку тижня температура повітря по Україні перевищуватиме +30 градусів, а вже з 28 червня стовпчики термометрів місцями опустяться до +23 градусів.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження, а у Києві можлива гроза.

Також РБК-Україна повідомляло, що на День Конституції спека в Україні спаде: на сході України очікується максимум +26 градусів, на півночі, за даними синоптиків, очікується до +24, на заході - до +27, на півдні - до +30.