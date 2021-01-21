Синоптики попередили про можливі лавини в Карпатах: там снігопади та хуртовини

У Карпатах в четвер, 21 січня, очікується складні погодні умови. На високогір'ї існує ризик сходження лавин.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікуються снігопади і хуртовини.

"Очікується значна сніголавинна небезпека", - додали в ДСНС.

Зазначимо, вчора в Карпатах під час спуску з гори Гемба зник турист з Києва. Його відшукала ближче до вечора рятувальна група. Він у задовільному стані.

Нагадаємо, сьогодні у чотирьох областях України йтиме сніг. Температура повітря на більшій території країни підніметься до плюсових значень. У західних і південних областях температура коливатиметься від 0 до +8 градусів. Вночі збережуться морози

Також РБК-Україна писало, що в західних областях погода вже покращилася, там сьогодні вранці потепліло до +5. На сході країни залишаються сильні морози до -27.

Раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє нова порція снігопадів вже в найближчі дні. Чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.