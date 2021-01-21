Сніг в чотирьох областях та потепління: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 21 січня, у чотирьох областях буде йти сніг. Температура повітря на переважній території України підніметься до плюсових значень, однак вночі все ще спостерігатимуться морози.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях буде йти сніг. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.
У західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +8, а вночі вона буде від -9 до +1.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -6 до +3, а вночі від -19 до -5.
У східних регіонах температура повітря становитиме від -10 до 0, а вночі вона буде в межах -24 -16.
У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від -2 до +2, а вночі від -13 до -7.
Нагадаємо, погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.
Також РБК-Україна писало, що в Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.