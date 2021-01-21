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Сніг в чотирьох областях та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 21 січня 2021 08:00
Сніг в чотирьох областях та потепління: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дівчина закриває обличчя від снігу (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У четвер, 21 січня, у чотирьох областях буде йти сніг. Температура повітря на переважній території України підніметься до плюсових значень, однак вночі все ще спостерігатимуться морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях буде йти сніг. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +8, а вночі вона буде від -9 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -6 до +3, а вночі від -19 до -5.

У східних регіонах температура повітря становитиме від -10 до 0, а вночі вона буде в межах -24 -16.

Сніг в чотирьох областях та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від -2 до +2, а вночі від -13 до -7.

Сніг в чотирьох областях та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

Також РБК-Україна писало, що в Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

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