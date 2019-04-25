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В Україні сьогодні значно потеплішає

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 08:00
В Україні сьогодні значно потеплішає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень очікується до +23

Погода в Україні 25 квітня 2019 буде сонячною і теплою, на всій території без опадів, температура повітря вдень до +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході опадів не очікується, вдень від +20 до +26, вночі від +5 до +10. На півночі хмарно з проясненнями, вдень від +21 до +23, а вночі від +5 до +9. У центрі сухо і малохмарно, вдень від +20 до +23, вночі від +5 до +8.

На сході вдень від +21 до +23, вночі від +6 до +8. На півдні вдень від +16 до +23, вночі від +5 до +8. У Криму без опадів, вдень від +19 до +21, вночі від +6 до +8.

В Україні сьогодні значно потеплішаєВ Україні сьогодні значно потеплішає

Фото: погода в Україні 25 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 квітня без опадів, вдень від +21 до +23, вночі від +7 до +9, вітер південний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні значно потеплішаєВ Україні сьогодні значно потеплішає

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