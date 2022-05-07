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Грозові дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 07 травня 2022 15:48
Грозові дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: 8 травня очікуються грози, дощі та місцями заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні завтра, 8 травня синоптики прогнозують дощі та грози у північних та західних регіонах. При цьому на сході країни вночі очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

На сході вночі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в середньому коливатиметься вночі від +7 до +11, а вдень +20 +22 градусів.

Грозові дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці завтра вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, помірний. Стовпчики термометра вдень покажуть +20 +22 градуси, вночі +9 +11.

Грозові дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується тепла погода. Проте на заході та місцями на півночі країни пройдуть дощі.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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