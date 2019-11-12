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Сьогодні в Україні похолодає

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні похолодає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні прохолодно, вдень очікується вдень +11+13, вночі очікується +2+5

Погода в Україні 12 жовтня залишається холодною, але без дощів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні прохолодно, вдень очікується вдень +11+13, вночі очікується +2+5. У північних та центральних областях +8+12 вдень, а вночі очікується +3+5.

На сході країни теж без дощів, вдень +12+14. У південних областях вдень +16+18, а вночі +8+10.

Сьогодні в Україні похолодає

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці прохолодно, але без опадів. Вдень очікується +9+11, а вночі +4+6.

Сьогодні в Україні похолодає

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну на кілька днів охопить сильний вітер. Зокрема, з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Крім того, з завтрашнього дня в Україні закінчаться дощі, оскільки атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора залишить територію країни.

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