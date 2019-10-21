Синоптики попередили про погіршення погоди у найближчу годину

Погода в Україні 21 жовтня різко погіршиться, синоптики попереджають, що у найближчу годину очікується туман. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні у найближчу годину з утриманням в першій половині дня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на 21 жовтня. У всіх областях тепло, але хмарно. У західних областях температура повітря вдень досягне +20+24, зокрема у Івано-Франківській та Закарпатській областях. На півдні країни потепліє до +21.

Крім того, за даними синоптиків, у центрі та на півночі України буде теж тепло, а вдень температура повітря досягне +18+22. Зокрема, у Києві та Київській областя буде +20+22. На сході країни буде порівняно прохолодніше, вдень +19+21.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже у четвер, 24 жовтня, у Сумській та Харківській областях можливі опади. Також у другій половині тижня температура повітря в Україні знизиться на 2-5 градусів.

Відзначимо, що "бабине літо затримається в Україні до кінця наступних вихідних - 25-27 жовтня.