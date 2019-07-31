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Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну місцями накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході та сході країни сьогодні будуть невеликі дощі

Погода в Україні 31 липня покращиться у північних областях, по всій іншій території країни дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Луцькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +23+27, вночі очікується +14+16.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

На заході та сході країни сьогодні будуть невеликі дощі. Температура повітря вдень досягне +25+28, а вночі очікується +16+18. У південних областях сьогодні також дощі, температура повітря вдень +30+33, вночі очікується +20+23. Також, за даними синоптиків, погіршиться погода в Криму та Кримській області. Там температура повітря вдень досягне +31+33, а вночі очікується +21+23.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в Києві сьогодні сонячно. Температура повітря вдень досягне +23+25, а вночі очікується +15+17.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

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