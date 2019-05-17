В Україні на вихідних потеплішає до +32

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У Києві на вихідних очікується сонячна погода, а температура повітря прогріється до +23 +26 градусів

Погода в Україні: на вихідних, 18 і 19 травня, буде тепло, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозою, а також шквальний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebоok.



На заході, а також у Вінницькій і частково Одеській областях очікуються дощі і грози, при яких можливий град та шквалисте посилення вітру.

"Тому обережність під час грози - особлива", - зазначила синоптик.

Температура повітря на вихідних складе +20 +25 градусів.

"На решті території, а це - північ, схід, більшість південній частині та центру - буде якийсь липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +25 + 30 градусів. А на сході і півдні іноді і до +32 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві на вихідних очікується сонячна погода, а температура повітря прогріється до +23 +26 градусів.

"Можна засмагати, ловити метеликів, проявити справжню громадянську мужність - замість шашликів взяти на природу бутерброди, і потім прибрати за собою, вигуляти нові шорти і навіть купальники", - написала синоптик.

За словами синоптика, вода в Дніпрі прогріється до +16 +17 градусів.

"Ноги намочити навіть приємно, а ось купатися - хіба що на програний спір. Нехай вихідні будуть задоволення, навіть якщо ви не з кумом на галявині, а на дачі з працьовитими родичами", - написала Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 17 травня погода буде схожа на літню. На півдні і сході країни температура повітря прогріється до +26 +30 градусів.

Однак, короткочасні дощі будуть практично по всій території країни, крім півдня, а також Сумської та Харківської областей. У Києві сьогодні велика імовірність дощу з грозою, а температура повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що сьогодні в західній частині місцями очікуються грози і шквали 15-20 м/с, вночі у Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються сильні дощі. У результаті рясних опадів очікуються підйоми рівнів води.