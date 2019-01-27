ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 09:38
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях туман

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 27 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, вранці, 27 січня, у східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та більшості південних областей туман, видимість 200-500 м, місцями налипання мокрого снігу. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються снігопади. Приріст снігового покриву складе від 8 до 15 сантиметрів.

Додамо, що киян просять не користуватися авто через снігопади. За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться.

Рятувальники за добу витягли понад 400 застрягли в снігу авто. Рятувальники відбуксирували 407 транспортних засобів, в яких знаходилися 648 осіб, серед яких у Києві зі снігу витягли 51 автомобіль.

У Києві на Дніпрі під лід провалився рибалка В Україні очікується погіршення погодних умов
Новини України ГідрометцентрДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся