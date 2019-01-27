Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та південних областях туман

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 27 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, вранці, 27 січня, у східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та більшості південних областей туман, видимість 200-500 м, місцями налипання мокрого снігу. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються снігопади. Приріст снігового покриву складе від 8 до 15 сантиметрів.

Додамо, що киян просять не користуватися авто через снігопади. За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться.

Рятувальники за добу витягли понад 400 застрягли в снігу авто. Рятувальники відбуксирували 407 транспортних засобів, в яких знаходилися 648 осіб, серед яких у Києві зі снігу витягли 51 автомобіль.