В Україні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей України очікується значний сніг

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає, що в Україні завтра, 27 січня, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Згідно з інформацією синоптиків, 27 січня вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаський та вдень у Полтавській, Сумській, Харківській області очікується значний сніг. Приріст снігового покриву можливий від 8 до 15 сантиметрів.

Також на дорогах очікується ожеледиця.

"Рівень небезпечності - жовтий", - повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що киян просять не користуватися авто через снігопади. За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться: приріст снігового покриву становитиме 8-10 см.

Нагадаємо, рятувальники за добу витягли понад 400 застряглих у снігу авто. Рятувальники вчора відбуксирували 407 транспортних засобів, в яких знаходилися 648 осіб серед яких у Києві зі снігу витягли 51 автомобіль, у яких перебували 62 особи.