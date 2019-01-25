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Киян просять не користуватися авто через снігопади

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 19:28
Киян просять не користуватися авто через снігопади
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сильні снігопади почнуться вночі 27 січня

У Києві водіїв закликають не виїжджати на власних автомобілях протягом суботи та неділі через снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, за прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться: приріст снігового покриву становитиме 8-10 см.

"У зв’язку із цим, переконливо просимо водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг, а також у непередбачених для цього місцях, щоб забезпечити вільне проходження снігоприбиральної техніки. Звертаємо увагу: автомобілі, що заважатимуть розчищати шляхи від снігу, евакуюватимуть", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, киян закликають у період погіршення погодних умов за можливості утриматися від поїздок на приватних авто та надати перевагу громадському транспорту.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у Києві 26-27 січня очікується снігопад.

Нагадаємо, в центральних та північних областях України 27 січня очікується погіршення погодніх умов унаслідок сильних снігопадів.

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