Киян просять не користуватися авто через снігопади

Сильні снігопади почнуться вночі 27 січня
У Києві водіїв закликають не виїжджати на власних автомобілях протягом суботи та неділі через снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як зазначається, за прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться: приріст снігового покриву становитиме 8-10 см.
"У зв’язку із цим, переконливо просимо водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг, а також у непередбачених для цього місцях, щоб забезпечити вільне проходження снігоприбиральної техніки. Звертаємо увагу: автомобілі, що заважатимуть розчищати шляхи від снігу, евакуюватимуть", - йдеться в повідомленні.
Крім того, киян закликають у період погіршення погодних умов за можливості утриматися від поїздок на приватних авто та надати перевагу громадському транспорту.
РБК-Україна раніше повідомляло, що у Києві 26-27 січня очікується снігопад.
Нагадаємо, в центральних та північних областях України 27 січня очікується погіршення погодніх умов унаслідок сильних снігопадів.