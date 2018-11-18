Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра очікуються опади, сильні пориви вітру та ожеледиця

В Україні завтра, 19 листопада, очікуються опади, сильні пориви вітру та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, завтра у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, в Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м / с. Також завтра на дорогах України місцями ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, в Україні сухо і без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7.

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -2 до -8. На півночі теж сонячно і без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -9. У центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -8. На сході вдень від 0 до +3, вночі від -5 до -9; на півдні температура вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -4. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2, без опадів.

У столиці України сьогодні без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -5 до -7. Вітер північний, 5-10 м/с.