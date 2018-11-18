Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра ожидаются осадки, сильные порывы ветра и гололедица

В Украине завтра, 19 ноября, ожидаются осадки, сильные порывы ветра и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, завтра в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м / с. Также завтра на дорогах Украины местами гололедица.

Напомним, сегодня, 18 ноября, в Украине сухо и без осадков, температура воздуха днем от 0 до +7.

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от -2 до -8. На севере тоже солнечно и без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -5 до -9. В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -5 до -8. На востоке днем от 0 до +3, ночью от -5 до -9; на юге температура днем от +1 до +4, ночью от -1 до -4. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2, без осадков.

В столице Украины сегодня без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -5 до -7. Ветер северный, 5-10 м/с.