Синоптики попередили про туман на заході України

У вівторок, 10 листопада, у західних областях України буде спостерігатися сильний туман. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, завтра вночі та вранці західну частину країни вкриє густий туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, туман сьогодні спостерігатиметься місцями у західних та південних областях.

Також 9 листопада в Україні суттєво похолодає, температура повітря опуститься до +4 +14. Загалом у всіх областях очікується мінлива хмарність і без опадів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що на країну насуваються сильні тумани та похолодання.

Разом з тим синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.