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Дощі у західних областях та до +16 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 04 листопада 2020 08:00
Дощі у західних областях та до +16 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У середу, 4 листопада, на заході України пройдуть дощі, однак на всій іншій території буде без опадів. Температура повітря в усіх регіонах країни буде в межах +10 +16 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі вкриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинська та Тернопільську області. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність.

У західних областях температура становитиме від +10 до +13 тепла, вночі від +10 до +13.

У центральних та північних областях температура вдень коливатиметься від +9 до +14. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4 +7 градусів.

У східних та південних областях температура повітря вдень очікується від +12 до +16, а вночі вона опустяться до +3 до +8 тепла.

Дощі у західних областях та до +16 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха та похмура погода. Температура повітря вдень складе +9 +12 градусів, а вночі +2 +6.

Дощі у західних областях та до +16 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 4 листопада, у Києві вночі та протягом ранку очікується сильний туман.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

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