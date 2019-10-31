Синоптики попередили про туман в Україні

У п'ятницю, 1 листопада, у деякі області повернеться туман, очікується погіршення видимості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, завтра вночі та вранці у західних областях України очікується туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вдень 31 жовтня у Києві випав невеликий сніг. Зранку дрібний сніг йшов у різних районах Києва. Зараз невеликий сніг йде на Подолі.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, 1 листопада, через антициклон в Україні можливе похолодання до -8 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +8. Опадів не прогнозується.

Крім того, Діденко розповіла про погоду на вихідних. За її даними, на вихідних температура повітря почне зростати, однак можливі дощі. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. У Києві також очікується невелике потепління та опади.