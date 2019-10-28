Синоптики попередили про тумани в деяких областях

У вівторок, 29 жовтня, у деяких областях України очікується туман, у зв'язку з чим погіршується видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, завтра в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях очікується туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

"За даними Укргідрометцентру, 29 жовтня вночі та вранці в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні 29 жовтня погіршиться, очікується похолодання до +7+13. Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, у Криму до +17 градусів.

У Києві 29-го жовтня істотні опади не передбачаються. Температура повітря протягом дня не вище +10 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптиків, 28 жовтня на заході України очікуються дощі, температура повітря опуститься до +11+13. На сході і в центрі теж прохолодно, але без дощів. У південних областях останні теплі дні, вдень +15+17.