Заморозки та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (pixy.org)

Сьогодні, 15 грудня, у північних, східних та деяких центральних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від -1 до +4, а вночі на переважній території України спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг сьогодні очікується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. У всіх інших областях буде похмура, однак суха погода.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +2, а вночі вона становитиме від -2 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень та вночі буде від -1 до +1 градуса.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -1 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -2 +5 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря як вдень, так і вночі буде від -1 до +1.

Нагадаємо, сьогодні у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується ожеледь, а у західних регіонах спостерігатиметься туман.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні найближчими днями істотно не зміниться.