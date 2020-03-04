Синоптики попередили про туман в Києві

У Києві сьогодні, 4 березня, очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що згідно з даними Укргідрометцентру, в першу половину дня 4 березня по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 березня погіршилась погода в Україні, оголошено штормове попередження у Карпатах.

Нагадаємо, сьогодні потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

Також повідомлялося, що в Україну прийдуть похолодання і дощі. Нова хвиля негоди прийде в країну з боку Заходу вже 4 березня. Поки ж на більшій території країни очікується аномально теплий початок березня.