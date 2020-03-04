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Потепління до +17: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 08:00
Потепління до +17: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі

Погода в Україні 4 лютого покращиться, в країні потепліє до +17, але на заході сильні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У середу потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

Потепління до +17: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці у середу мінлива хмарність і суттєве потепління. Вдень +14+16, а вночі +4+6.

Потепління до +17: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували значний дощ та мокрий сніг у Карпатах.

Також синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. Втім в п'ятницю похолодає.

Мокрий сніг та сильний дощ: синоптики попередили про погіршення погоди у Карпатах Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
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