У неділю, 17 травня, синоптики попередили про сильні пориви вітру в Україні. Погодні умови погіршуватися в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, очікуються пориви вітру у всіх регіонах, крім південного сходу України.

"За інформацією Укргідрометцентру, 18 травня вдень в Україні, крім півдня і південно-сходу, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, по всій території України, сьогодні крім Луганської, Донецької, Запорізької областей та анексованого Криму, очікуються грозові дощі, в денний і нічний час доби. При цьому на півдні температура повітря місцями досягне +20 тепла.

Також РБК-Україна писало, що в ці вихідні в західних, центральних і північних областях варто очікувати сильних опадів. При цьому температура повітря вдень у деяких місцях підніметься до +22 градусів тепла.

Зазначимо, що в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.