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Дощі, грози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 08:00
Дощі, грози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні буде гроза

Погода в Україні 27 травня різко погіршиться, будуть сильні дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +22.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні дощі та грози. На заході температура повітря вдень складе +15+19, а вночі +7+10. У східних областях вдень буде +19+22, а вночі +6+8. На півночі країни температура повітря вдень складе +18+22, а вночі +8+11. У центральних та північних областях вдень буде +15+20, а вночі +8+11.

Дощі, грози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж йдуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +9+11.

Дощі, грози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Раніше повідомлялось, що погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде.

Крім того, у високогір'ї Карпат 26 травня випало близько 10-15 сантиметрів снігу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Погодагрозапохолодание
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