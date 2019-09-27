Синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідні різко зміниться, у суботу потеплішає, а в неділю температура повітря знову впаде. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода 28 вересня

У західних областях, крім Чернівецької, у суботу очікуються дощі. Температура повітря вдень там буде коливатись від +17 до +20, у Івано-Франківській області - +20+22. Вночі на заході температура повітря очікується +6+10.

На півночі, а саме у Чернігівській, а також у Київській та Житомирській областях також дощі. Температура повітря вдень на півночі досягне +15+17, вночі очікується +6+8.

У центральних областях, за даними синоптиків, температура повітря вдень складе +17+19, вночі очікується +7+9. Як повідомляється, у центрі буде мінлива хмарність. Схід країни також теплий, там вдень температура повітря досягне +16+18, вночі очікується +6+8.

Синоптики зазначають, що у південних областях буде тепло. Там температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +9+13.

Погода 29 вересня

За прогнозом синоптиків, у неділю, на заході України мінлива хмарність, без опадів. Там температура повітря вдень досягне +18+20, вночі очікується +9+12.

У північних та центральних областях очікуються дощі. Температура повітря вдень досягне +16+19, вночі очікується +10+12. Крім того, за даними синоптиків, на сході України також дощі, а температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +9+11.

На півдні країни сьогодні також дощі. Температура повітря вдень досягне +19+22, вночі очікується +10+16.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в суботу та неділю стане ще тепліше - від +18 до +20 градусів тепла. Дощі у п'ятницю і суботу малоймовірні, а в неділю очікуються опади, але погода буде теплою.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України