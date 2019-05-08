Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні 8 травня знову погіршиться, на лівобережній частині очікуються грози і шквалистий вітер. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні на Лівобережжі місцями очікуються грози, вдень у східній частині шквали до 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, біля Тисмениці (Івано-Франківська область) очікується підйом рівнів води на річці Ворона з підтопленням господарських об'єктів. У зв'язку з опадами вода підніметься на ділянці річки Прут від Коломиї до державного кордону, на правих притоках Прип'яті в межах Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, на Дністрі на ділянці Галич - Нижній - Заліщики.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про те, що на півночі та в більшості центральних областей України відчутно похолодає.