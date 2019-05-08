Україну знову накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощі з грозами, вдень до +17

Погода в Україні 8 травня 2019 очікується дощовою, на більшій частині країни опади будуть супроводжуватись грозами, сухо тільки на заході, температура повітря вдень сягатиме +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +20 до +25, вночі від +10 до +14. В центральних областях також пройдуть дощі з грозами, вдень від +15 до +19, вночі від +7 до +11. На півдні також прогнозуються опади, вдень від +14 до +19, вночі від +6 до +10. У Криму без опадів, вдень від +15 до +17, вночі від +8 до +10.

На заході України сухо і хмарно, вдень від +13 до +16, вночі від +3 до +5. У північних регіонах сьогодні пройдуть грозові дощі, вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +11.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 травня пройдуть дощі з грозами, вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області