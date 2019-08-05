Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні 5-8 серпня сприятиме зберіганню високого рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними УкрГідрометцентру, 5-8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки..

Також синоптики попереджають, що 6-8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській,Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків, сьогодні, 5 серпня, середня температура коливатиметься в межах +20+24. Найвища температура буде в Закарпатській області, там термометри покажуть +27. Опади можливі лише у східних та західних областях, також невеликий дощ пройде в Криму.

За прогнозами синоптиків, у столиці сьогодні опадів не очікується, прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23, вночі очікується від +10 до +12.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, що з вівторка в Україну повернеться спека. Вона також поінформувала, що завтра у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на заході України і у Луганській області.