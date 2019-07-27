Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

У суботу, 27 липня, у зв'язку зі спекотною та сухою погодою в більшості областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки сьогодні переважатиме на більшості території країни, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що сьогодні, 27 липня, в Україні очікується спекотна погода, але місцями з дощами та грозами. Переважно суха погода очікується у південних, центральних, а також у Київській та Чернігівській областях. Вдень температура коливатиметься від +24 до +29.

РБК-Україна писало, що в Парижі зафіксували температурний рекорд. Температура повітря піднялася до +42,4 градусів. Попередній рекорд був встановлений 28 липня 1947 року, тоді температура піднялася до +40,4 градусів.