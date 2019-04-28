Синоптики попередили про підвищення рівнів води на річках України

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України 28-29 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, у нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

Синоптики попередили про грози і шквали в окремих областях України, по Києву та Київській області. За даними Укргідрометцентру, 28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київської області 28 квітня гроза (I рівень небезпеки жовтий).