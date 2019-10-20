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Сьогодні в Україні потеплішає до +24

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні потеплішає до +24
Фото: погода в Україні буде теплою (РБК-Україна)

Погода в Україні буде теплою, опадів не очікується

Погода в Україні сьогодні, 20 жовтня, буде теплою, опадів не очікується по всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні

На заході країни сьогодні хмарно і без опадів, денна температура становитиме від +19 до +24, вночі від +6 до +11. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. На півночі також сухо і без опадів, вдень від +19 до +22, у нічний час від +5 до +9.

В центральній частині України хмарно з проясненнями, денна температура від +18 до +21, вночі від +6 до +8. На сході вдень від +18 до +21, вночі від +6 до +8.

У південних регіонах сьогодні стовпчики термометрів піднімуться лише до +21. При цьому в нічний час температура повітря становитиме від +9 до +11.

Сьогодні в Україні потеплішає до +24

Фото: погода в Україні

Прогноз у столиці

За даними синоптиків, в Києві сьогодні хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +22, вночі від +7 до +9. Вітер очікується з південного напрямку, від 3 до 8 м/с.

Сьогодні в Україні потеплішає до +24

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні з 21 жовтня буде прохолодною, але без опадів. При цьому відчутне похолодання очікується вже з 23 жовтня, температура повітря місцями знизиться до +15.

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